الجيش المصري يعلن وصول سفنه الحربية للبحر الأسود وانطلاق تدريباته مع روسيا

القاهرة /سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول عدد من القطع البحرية المصرية للبحر الأسود للمشاركة في التدريب البحري المصري الروسي (جسر الصداقة – 3).

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن هذه التدريبات تنفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفق روسيا اليوم

وأكد الجيش المصري أن القطع البحرية المصرية نفذت تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

ونوه الجيش المصري بأن هذا التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة - 3" يمثل أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.