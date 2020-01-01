باحث صحافي إسرائيلي يكشف أسرار “العشيقة السرية العربية”

القدس المحتلة/سما/

كشف باحث صحافي إسرائيلي عن أسرار العلاقة بين إسرائيل والسودان مشددا على دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقريبهما ودفعهما نحو التطبيع المعلن، لافتا لوجود علاقات مع “عشيقة سرية” بين دولة الاحتلال ودول عربية بعضها قرر الخروج للعلن وبعضها فضل البقاء خلسة.

وقال الباحث الصحافي دكتور رونين بيرغمان في حديث للإذاعة العبرية إن السعودية هي التي حاكت العلاقات السرية بين إسرائيل والسودان وإن رؤساء أجهزة المخابرات في السعودية وولي العهد بن سلمان كانوا شركاء في الدائرة السرية للمفاوضات تمهيدا للإعلان عن إنشاء علاقات بين دولة الاحتلال والإمارات أيضا.

وفي سياق استعراضه لتحول السودان من اللاءات الثلاث إلى التطبيع استذكر أنه في التاسع من شهر أيار/مايو الماضي، أبلغ رئيس الموساد يوسي كوهين أربعة مسؤولين بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي “محق”، ولكن مع الحفاظ الصارم على ممارسات الإبلاغ والسرية حول اتصالات جارية مع دول عربية. وأشار لعقد لقاء قمة سري بين الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان ووزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس في فيلا يملكها ملياردير سعودي، وتحت رعاية حاكم أفريقي مركزي، من أجل التداول في كيف بإمكان السودان مساعدة إسرائيل.

ويتابع: “بعدما بدأت السعودية بالتعاون مع الموساد من أجل قطع الاتصال مع إيران، حركت عملية وصلت ذروتها بلقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا”. وحسب بيرغمان استغرقت أجهزة المخابرات الإسرائيلية وقتا طويلا لتحديد المحور الاستراتيجي الإيراني – السوداني، الذي استخدمه الإيرانيون لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة. وعلى هذه الخلفية، حاولت إسرائيل المناورة مرة أخرى وتوجهت إلى السعودية بطلب للمساعدة، وخلال اجتماعه الأخير كرئيس للموساد مع مستشار الأمن القومي للملك سلمان، الأمير بندر بن سلطان، الذي جرى في دولة ثالثة نهاية العام 2010، طلب رئيس الموساد الراحل مئير ردغان أن تضغط السعودية على عمر البشير لقطع علاقاته مع إيران، أو على الأقل قطع إيقاف سلسلة التزويد الأساسية التي تعمل في بلاده، والأمير بندر تعهد بفحص الأمر.

وتابع بيرغمان: “فعلا ضغط السعوديون على البشير ليس فقط لأن إسرائيل طلبت، فالمعركة مع إيران هي عنصر أساسي في نظريتهم الأمنية، وهم طلبوا من البشير أن يمنع نقل أسلحة من إيران إلى جماعة أنصار الله في اليمن، وذلك لأن قسما من هذه الأسلحة كانت تنقل عبر السودان”.

ونقل بيرغمان عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن “السعوديين استثمروا الكثير من المال في السودان ووعدوا البشير بلجوء سياسي في حال سقوط حكمه وفي المقابل تعهد البشير بقطع الطريق على الإيرانيين. واعتقد الجانب الإسرائيلي بأن البشير كان يخادع، وأنه يقول ذلك تجاه الخارج فقط، من أجل إرضاء بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية السابق، وولي العهد محمد بن سلمان.

ومضى بيرغمان نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: “فوجئنا بأنه وفى بتعهده وسد الطريق أمام الإيرانيين. السعودية هي التي من حاكت العلاقات السرية بين إسرائيل والسودان. كما أن رؤساء أجهزة المخابرات في السعودية وولي العهد بن سلمان كانوا شركاء في الدائرة السرية للمفاوضات تمهيدا للإعلان عن إنشاء علاقات بين إسرائيل والإمارات بل وساعد في الحصول على دعم من عدة دول مهمة في المنطقة حتى قبل الإعلان عن الاتصالات”.

ضغوط ترامب

وحسب بيرغمان من حينها مارست إدارة ترامب ضغوطا على السعودية من أجل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ولو وافق، لكان بن سلمان قد دُعي إلى واشنطن لحضور حفل التوقيع إلى جانب سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الأخرى التي ستكون بمثابة تكريم من إدارة ترامب لولي العهد بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضاف: “في المحادثات التي قُدم فيها الاقتراح، أُبلغ بن سلمان أنه حتى لو تم انتخاب المرشح جو بايدن رئيسا، فإن الزيارة نفسها، التي تتمتع ببعض الشرعية لنظامه وخاصة لنفسه، “لن يتمكن بايدن من القيام بها. لكن بن سلمان رفض العرض المغري وقال إن السعودية ليست مستعدة بعد لمثل هذه الخطوة”.

التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن الملك سلمان، وربما شخصيات قوية أخرى في العائلة المالكة في السعودية، هم الذين يقودون هذه الخطوة وليس محمد بن سلمان نفسه

وينبه بيرغمان أن التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن الملك سلمان، وربما شخصيات قوية أخرى في العائلة المالكة في السعودية، هم الذين يقودون هذه الخطوة وليس محمد بن سلمان نفسه، على الرغم من الفوائد الكامنة فيها. وقال بيرغمان إنه صحيح أن ولي العهد السعودي وافق على سلسلة من الإجراءات التي تشير إلى اتجاه عام، بما في ذلك إصدار أول إذن من جميع دول الخليج لشركة طيران “آيير إينديا”، للطيران فوق أراضي المملكة إلى إسرائيل، لكن في هذه الأخيرة يقدرون أن العائلة المالكة المحافظة، الحذرة، المتخوفة والتي ترى بنفسها حارسا للأماكن المقدسة الإسلامية، لن توافق على تطبيع في هذه المرحلة، رغم المنافع الكامنة في خطوة كهذه لها”.

الخروج من الخزانة

وطبقا لتقديرات الباحث الصحافي الإسرائيلي بيرغمان لم يرغب بن سلمان بالخروج من الخزانة لوحده، لكنه استجاب لطلبات رئيس الموساد كوهين، اللذين تربطهما علاقات متشعبة تستند إلى ثقة عميقة، بالمساعدة في العلاقة السرية مع السودان “إلا أن إسرائيل بحثت طوال الوقت عن الجانب المعلن، الاعتراف”.

مستشارة الرئيس الأوغندي

كما يوضح بيرغمان أنه هنا دخل إلى الحلبة لاعب آخر، أو لاعبة، إلى الساحة: نجوى غاضديم، مستشارة الرئيس الأوغندي موسواني، التي كانت تشغل سابقا منصبا رفيعا في الأمم المتحدة، موضحا أنها تعتبر مقربة جدا من الحاكم العسكري للسودان، البرهان، وكانت في الواقع مكلفة بإجراء المفاوضات نيابة عنه.

ويكشف بيرغمان أيضا أنه في الجولات السابقة من الاتصالات بين إسرائيل والسودان، نهاية السبعينيات، كان للسعوديين دور مركزي، وأيضا حينها كان الموساد المحور الأساسي، كما الآن في وظيفته يوسي كوهين، رئيس الموساد اليوم، كذلك أيضا يتسحاق حوفي حينها. ويكشف أن المبادرين إلى العلاقة مع السعودية والسودان، كانوا أربعة من خريجي الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل، الشويمر، ويعقوب نمرودي، ورحفيا فاردي، ويتسحاق الموغ وكافتهم قاموا ببناء جسر للملياردير السعودي عدنان خاشجقي الذي تلقى الضوء الأخضر من الديوان الملكي بالرياض وعمل بالتنسيق معه.

ويوضح بيرغمان أن خاشقجي عرف الجميع، خاصة يعقوب نمرودي وعلى متن يخته، الذي بيع بعد ذلك لدونالد ترامب، نسجت الصفقات والمناورات السرية حول العالم. ويضيف بيرغمان: “كانت فكرة استبدال رهائن حزب الله الغربيين بأسلحة زودت بها طهران، والتي عُرفت فيما بعد بقضية “إيران غايت”، مجرد فكرة واحدة منها. وقال إن خاشقجي ربط الإسرائيليين بالسوداني جعفر النميري لافتا إلى أن الهدف الأول كان الحصول على موافقته، مقابل المال، للسماح بهجرة اليهود الذين بدأوا يتجمعون في مخيمات اللاجئين على الحدود مع إثيوبيا.

موضوع آخر يذكره عوديد شامير، الذي تولى حينها منصب السكرتير العسكري لوزير الأمن الإسرائيلي، وهو “محاولة التنسيق” مع النميري في الصراع السري ضد القذافي لأنه “شغل من ليبيا منظومة استخبارات وإرهاب في أنحاء العالم”.

ويستذكر بيرغمان أنه في العام 1979 سقط نظام الشاه وتحولت إيران من إحدى الدول الصديقة جدا للولايات المتحدة وإسرائيل إلى أشد أعدائهما. في أعقاب ذلك طلب نمرودي وشويمر من خاشقجي تجنيد النميري لهدف جديد – استخدام السودان كمخزن أسلحة وموقع تدريب لقوة الموالين للشاه الإيراني المخلوع، حتى يتمكن من الذهاب إلى إيران والإطاحة بالنظام.

وتابع: “نمرودي، بوساطة خاشقجي، نظم لقاء تاريخيا بين وزير الأمن الإسرائيلي الراحل أريئيل شارون والنميري. في العام 1982 سافر شارون إلى كينيا مع ناحوم أدموني، رئيس الموساد، مدير عام وزارة الخارجية ديفيد كمحي وعوديد شامير، إضافة إلى طاقم من الأشخاص وعناصر حماية. صحيح أن محاولة إسقاط نظام الخميني فشلت، لكن في أعقاب اللقاء في كينيا غض النميري النظر عن بعض عمليات الموساد في جلب يهود أثيوبيا، بل وسمح بإنشاء بعثة دائمة للموساد في بلاده”.

ويخلص بريغمان للقول إن “القلق الإسرائيلي الكبير كان من العلاقة بين السودان وإيران – وهذا ما أدى إلى الاتفاق