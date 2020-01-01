الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

القاهرة /سما/

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للمشروع الاستيطاني الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحافي له، اليوم، المجتمع الدولي ممثلاً بدوله ومنظماته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، إلى إعلان رفضه وإدانته لهذا المشروع الخطير ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية، والانتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقويض لكل إمكانات حل الدولتين.

كما أدان الأمين العام المساعد الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل في "محاولة لترسيخ الاستيطان والضم، وتركة وإرث هذه الإدارة العدائية المتماهية مع السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد أبو علي أن هذه الزيارة تشكل سابقة، حيث امتنع جميع أسلاف بومبيو عن القيام بها، وهو ما يؤكد إصرار إدارة ترمب على مواصلة تنفيذ سياساتها ومشاريعها المناقضة للقانون وقرارات الشرعية الدولية، وتؤكد شراكتها مع إسرائيل في جرائم الاستيطان والضم والتهويد التي يدينها ويرفضها العالم بأسره.