كابينيت كورونا يصادق علي عودة الصفوف الابتدائية وفتح المجمعات التجارية غدا

القدس المحتلة /سما/

صادق المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا، اليوم، الإثنين، على عودة الصفوف الخامسة والسادسة إلى التعليم من المدرسة الأسبوع المقبل، وأن تفتح المجمعات المفتوحة أبوابها غدًا الثلاثاء.

وستعود هذه الصفوف إلى المدارس في البلدات الخضراء والصفراء في الرابع والعشرين من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل، على أن يعود طلاب الصفوف الحادية عشرة والثانية عشرة في الأول من كانون أول/ديمسبر المقبل.

كما قرّر "كابينيت كورونا" سنّ قانون جديد لفرض حظر تجول ليلي في البلدات البرتقاليّة، وفتح تجريبي للمجمعات التجارية.

ودعا وزير التعليم، يوآف غالانت، خلال الجلسة، إلى إعادة فتح المدارس الابتدائيّة في السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل، غير أن الكابنيت لم يصوّت على هذه الخطّة بعد.

وهذه ثاني جلسة "كابينيت كورونا" تعقد في غضون 24 ساعة، حيث عقدت جلسة مباحثات مساء أمس، الأحد، دون اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات والخطوات المستقبلية لمواصلة وانتظام الحياة في ظل كورونا.

ويأتي انعقاد الجلسة وسط خلافات بين الوزراء بشأن تخفيف أو تشديد التقييدات، وكذلك حول جدوى حظر التجول الليلي ونجاعته لقطع سلسلة العدوى، وتوسيع دائرة التجمعات السكنية ضمن المنطقة الحمراء وفرض إغلاقات عينية على التجمعات السكنية التي تسجل ارتفاعا بالإصابات.

وتتواصل الخلافات بين الوزارات ووصلت حد تبادل الاتهامات بين وزارة الصحة ووزارة المالية بكل ما يتعلق في تحويل الميزانيات للإبقاء على الجهوزية لمواجهة كورونا.

وتحول الخلافات بين المالية والصحة دون تحويل الميزانيات اللازمة لسد الاحتياجات وتوفير النواقص، والبقاء على جهوزية وتعزيز الخطط الصحية للتأهب والاستعداد للموجة الثالثة للفيروس.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، إن البلاد تتواجد بمرحلة مفصلية في كل ما يتعلق بالعدوى والإصابات جراء كورونا، محذرا من أن الاستمرار برفع إجراءات الإغلاق ومنح المزيد من التسهيلات وفتح الأسواق سيؤدي إلى فرض إغلاق شامل.

ورجح نائب وزير الصحة أنه بالإمكان بعد 10 أيام إعادة طلاب وطالبات صفوف الخامسة والسادسة بالمرحلة الابتدائية، وطلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر بالثانويات، إلى مقاعد الدراسة والتعليم الوجاهي بمجموعات مع الالتزام بإجراءات الوقاية.