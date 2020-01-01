فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

رام الله /سما/

قال المتحدث باسم حركة فتح، اياد نصر، ان الساعات القادمة تحمل اخبار ايجابية من العاصمة المصرية "القاهرة" بشأن المصالحة الفلسطينية.

وأضاف نصر في تصريحٍ صحفي مساء اليوم : إن الحديث في القاهرة بين وفد فتح الذي يضم كلاً من أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح وأحمد حلس، ووفد حماس الذي يضم كل من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعضوي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران، ايجابي بشكل كبير".

واشار إلى أن الاجتماعات بين الحركتين لا تزال حتى هذه الاوقات، معرباً عن أمله ان يتم التوصل والاعلان عن "امور ايجابية" خلال الساعات المقبلة.

وكان وفد من حركتي فتح بقيادة الرجوب وحماس بقيادة العاروري قد وصلا القاهرة أمس السبت، من أجل التباحث بشأن المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني. "النجاح الاخباري"