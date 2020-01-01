"الصحة بغزة": مواد الفحص المخبري لا تكفي إلا لأيام لحين توريد مواد إضافية

غزة /سما/

قال مدير عام المختبرات بوزارة الصحة عميد مشتهى، اليوم الإثنين، إن مواد الفحص لا تكفي إلا لأيام لحين توريد مواد إضافية من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأوضح مشتهى، خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس"، أن الفحص يبدأ لمن يعاني من الأعراض ومن ثم المخالطين ومن ثم حالات عشوائية في مناطق موبوءة.

وأشار إلى أن المسحات العشوائية يتم سحبها من مناطق ذات كثافة سكانية بما يعادل 300 مسحة ومن المناطق أقل كثافة بما يعادل 70 مسحة.

وبين أنه تم تسجيل إصابات إيجابية من المسحات العشوائية الأمر الذي يدلل على وجود إصابات كثيرة وهذا أمر خطير.

وأضاف: "العينات العشوائية تكشف أن هؤلاء المصابون ينشرون المرض لمن هم أقل مناعة".

وأكد أن لبس الكمامة ضرورة من ضروريات الحياة الآن والابتعاد مسافة متر وتجنب الازدحام كالأسواق والبنوك والالتزام بالإجراءات الوقاية كالنظافة لدرء العدوى.