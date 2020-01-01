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القبض على شخص بتهمة التنقيب عن آثار شرق طولكرم

الإثنين 16 نوفمبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص بتهمة التنقيب عن آثار شرق طولكرم



طولكرم /سما/

قبضت الشرطة اليوم الإثنين، على شخص لقيامة بالتنقيب عن أثار في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت الشرطة بأنه وبعد ورد معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة مفادها وجود شخص يقوم بالتنقيب عن أثار في بلدة بلعا تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار، وتم إلقاء القبض على المشتبه به وبحوزته وأدوات الحفر، وتم إحضار الشخص والمضبوطات لمديرية الشرطة، وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بالبحث والتنقيب عن أثار.

وتم التحفظ على الشخص والمضبوطات وإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة #التنقيب عن أثار

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