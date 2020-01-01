  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بدء طلبات لشراء لقاح موديرنا.. وأوروبا تستهدف سعرا محددا

الإثنين 16 نوفمبر 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء طلبات لشراء لقاح موديرنا.. وأوروبا تستهدف سعرا محددا



وكالات/سما/

فور الإعلان عن نجاح لقاح موديرنا في اجتياز التجارب السريرية بنسبة فائقة، بدأت الطلبات تنهال على اللقاح الواعد، فيما حددت الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الجرعة يستهدف التفاوض بشأنه مع الشركة المنتجة.


وبحسب وكالة رويترز، تريد المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتوريد الملايين من جرعات لقاح كورونا، بسعر أقل من 25 دولارًا بالجرعة ، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات.

وقالت شركة موديرنا يوم الاثنين إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5٪ في الوقاية من الفيروس التاجي ، بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متقدمة.

من جانبه، قال ماثيو هيبورن، رئيس اللقاحات في برنامج تسريع تطوير لقاح كورونا، إن لقاح موديرنا سيكون سهل التوزيع، لا سيما في المناطق الريفية، لأنه يمكن تخزينه لمدة شهر واحد في درجات حرارة الثلاجة القياسية.

وقالت شركة موديرنا يوم الاثنين إنه من المتوقع أن يكون لقاحها مستقرًا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 48 درجة فهرنهايت) لمدة 30 يومًا، ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي تصل إلى سبعة أيام.

#لقاح موديرنا #أوروبا #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

مشاهدة مباراة سوريا والأردن بث مباشر يوتيوب .. الأردنية الرياضية

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

الأخبار الرئيسية

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

صحة غزة تحذر: انتشار فيروس كورونا يتسع.. و٥ حالات شابة مصابة تتواجد بالمستشفى الأوروبي

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

اشتيه

كورونا غزة محورها: مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها