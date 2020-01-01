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صحة غزة تحذر: انتشار فيروس كورونا يتسع.. و٥ حالات شابة مصابة تتواجد بالمستشفى الأوروبي

الإثنين 16 نوفمبر 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تحذر: انتشار فيروس كورونا يتسع.. و٥ حالات شابة مصابة تتواجد بالمستشفى الأوروبي



غزة /سما/

قال الناطق بإسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، مساء اليوم الاثنين، إن  انتشار الفيروس يتسع في قطاع غزة وهناك مناطق جديدة يتم الإعلان عنها بالحمراء ووصلنا إلى ٢٥ منطقة حمراء.

 وأضاف في تصريحات لاذاعة الاقصى، لا زلنا نتوقع مزيد من تسجيل الإصابات و المشكلة الأساسية هي في تعامل المواطنين وعدم إلتزامهم، مشيرا الى أن  هناك فئة كبيرة من المواطنين لم يلتزموا بإجراءات السلامة، وبالتالي فمن الممكن أن يصابوا وينشروا الوباء.

وأوضح القدرة، أنه بقدر ما يكون هناك إلتزام من المواطنين بقدر ما نكسر من حدة انتشار الوباء في قطاع غزة، لافتا الى أن هناك جهود كبيرة بذلت لتوعية المواطنين بالإلتزام بإجراءات الوقاية.

ونوه الى أن هناك حالة من الاستهترار والتراخي غير المبرر رغم وجود حملات للتوعية، مضيفا: الفعالية الأكبر لكسر حدة الإنتشار هو زيادة الوعي لدى المواطنين.

ودعا القدرة، المواطنين للجدية في الإلتزام بالضوابط الصحية في حياتهم اليومية، لافتا الى أن  الواقع الصحي مؤلم نتيجة الحصار المستمر على قطاع غزة.

وبين القدرة، أن زيادة الإصابات تضغط على المنظومة الصحية ولدينا ١٤٨ حالة منومة ما بين متوسطة لخطيرة داخل مستشفى غزة الأوروبي وبالتالي هناك استنزاف للقدرة السريرية.

وتابع:  ما وصل إلينا من مساعدات لا يلبي الحد الأدنى من خطتنا وبدأنا بإجراءات الحجر المنزلي للتخفيف من الضغط ولتعزيز القدرة لدى المنظومة الصحية.

وأوضح أن المنظومة الصحية لا زالت قادرة على التعامل مع الإصابات المسجلة ولكن زيادة الإصابات سيضغط عليها وسيؤثر على عملها.

وأشار الى أن هناك ٥ حالات شابة مصابة تتواجد في مستشفى غزة الأوروبي وبالتالي يجب على المواطنين الإلتزام ولا يخدع الإنسان بصحته.

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