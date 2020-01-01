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إشتية: الاحتلال "يسابق الزمن" قبل رحيل ترامب

الإثنين 16 نوفمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إشتية: الاحتلال "يسابق الزمن" قبل رحيل ترامب



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، اليوم، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي "يسابق الزمن" لفرض واقع جديد من خلال البناء الاستيطاني، قبل مغادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، البيت الأبيض.

وحذّر إشتيّة، خلال كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، من "التطورات الخطرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري (الاستيطاني) الإسرائيلي"، داعيا "دول العالم" للوقوف أمامها بجدية.

وعدّ إشتية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى مستوطنة بسيغوت المقامة على أرضي مدينة البيرة "إمعانًا في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

ويعتزم بومبيو بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل الأربعاء، تشمل الجولان السوري المحتلّ والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

وقال إشتية "لن تعطي هذه الزيارة أي شرعية للمستعمرات الصهيونية، وندعو العالم ليقف أمام هذه الزيارة، وأن يخطو خطوة إضافية بالمنع التام لبضائع المستعمرات"، وندّد بالمخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي من شأنها عزل تجمعات سكانية فلسطينية عن محيطها.

وقال إشتية "سنتخذ كل الإجراءات الممكنة للوقوف في وجه هذه القرارات والتشريعات والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة الإسرائيلية".

وفي شأن آخر قال إشتية "ننظر للتقارير الإعلامية عن زيارة مستعمرين (مستوطنين) لدولة عربية بحثًا عن أسواق ومستثمرين بعين الخطورة، ونطالب جامعة الدول العربية، بمتابعة هذه الأمر، والقيام بما يجب فعله"، وأضاف أنّ "الحكومة الفلسطينية ستتخذ كل إجراء قانوني ضد أي شركات أو مستثمرين في المستعمرات (المستوطنات) الإسرائيلية

#محمد اشتية #الاحتلال الاسرائيلي #البناء الاستيطاني #دونالد ترامب #مايك بومبيو

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