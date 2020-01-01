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"الخارجية": دولة فلسطين تؤكد موقفها بعدم التدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة

الإثنين 16 نوفمبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": دولة فلسطين تؤكد موقفها بعدم التدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة



رام الله /سما/

 أكدت دولة فلسطين موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إلى سفيري دولة فلسطين لدى كل من المملكة المغربية الشقيقة، ولدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، فإن دولة فلسطين تؤكد على موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها.

#فلسطين #الدول العربية

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