أول تعليق لمنظمة الصحة العالمية عن لقاح مودرنا

وكالات/سما/

قال المكتب الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها شعرت بالحماس لسماع إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" عن نتائج فعالية لقاح فيروس كورونا خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

في وقت سابق من اليوم، قالت "مودرنا" إن لقاحها المرشح الذي يعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال -وهي مادة متعددة الاستخدامات لإرسال التعليمات الجينية إلى الخلايا- ضد "كوفيد- 19" أثبت فعاليته بنسبة 94.5% في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



وجاء في البيان: "إنه لأمر مشجع أن نسمع إعلانا من شركة مودرنا بشأن نتائج فعالية لقاحهم المُرشح والمعلومات المتعلقة بالاستقرار في درجات حرارة التبريد القياسية. ونرحب أيضا بإعلان "بايلوجيكال إي" أن التجارب السريرية للمرحلة الأولى/ الثانية للقاحها بدأت".

وفقا للمكتب الصحفي، فإن مثل هذا النجاح المبتكر والعلمي أمر حيوي لمكافحة الوباء بشكل فعال. وأضافت المنظمة: "إنها لأخبار رائعة أن لقاحات متعددة تقترب من المراحل النهائية للاختبار. سيحتاج العالم لقاحات متعددة لتلبية جميع احتياجاته".