الشرطة بغزة تغلق 44 منشأة تجارية وتوقف 179 مواطن

غزة /سما/

واصل جهاز الشرطة في قطاع غزة، متابعة وتنفيذ الإجراءات التي تفرضها وزارة الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل القطاع، لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.

وأغلقت المباحث التابعة للشرطة خلال ال 24 ساعة الماضية، 44 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، وحررت تعهدات على 78 منشأة بعدم التكرار.

وأنهت 19 تجمعا لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح، فيما تم إيقاف 54 مواطنا قاموا بمخالفة إجراءات الوقاية.

وفي ذات السياق قامت شرطة المرور والنجدة بتحرير 15 مخالفة حظر التجوال، إلى جانب تحرير 179 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين، واحتجزت 14 مركبة لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً، وتحرير مخالفات ل 38 مركبة أثناء حظر التجوال.

فيما قامت شرطة البلديات في ظل هذه الإجراءات بمتابعة الأسواق وإغلاق المحال التجارية بدءً من الساعة الخامسة مساءً،وإزالة البسطات العشوائية الغير ملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية حيث أزالت 42 بسطة ،وقامت بتحرير 22 تعهد لأصحاب محلات تجارية مخالفة إجراءات السلامة.

وأشار تقرير الشرطة خلال ال24 ساعة الماضية إلى أن العمليات استقبلت في فروعها 34 نداء استغاثة لمواطنين يحتاجون إلى توفير سبل الوقاية والسلامة وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها.