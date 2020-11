بعد نجاح اللقاح الأمريكي... ترامب يعلن فوزه بالانتخابات للمرة الثانية

واشنطن/سما/

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه على صفحته الرسمية في "تويتر" بإعلان فوزه للمرة الثانية في الانتخابات الأمريكية بالرغم من انتهاء عمليات فرز الأصوات وإعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتزامن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيده على فوزه في الانتخابات الأمريكية، مع إعلان شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، نجاح لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد.

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020



وكتب ترامب على صحته في "تويتر" قائلا: "القد فزت في الانتخابات"، وأضاف في تغريدة لاحقة: "إعادة الفرز الوهمية الجارية في جورجيا لا تعني شيئًا لأنهم لا يسمحون لنا بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020



وشارك ترامب منشورا آخر وجه من خلاله الشكر للشركة المصنعة للقاح الجديد، وقال "تم الإعلان للتو عن لقاح آخر، هذه المرة من موديرنا، فعالة بنسبة 95٪".

وأضاف ترامب "بالنسبة لهؤلاء المؤرخين العظماء، أرجو أن تتذكروا أن هذه الاكتشافات العظيمة، التي ستنهي (طاعون الصين)، حدثت جميعها في ولايتي".

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثبتت فعاليته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة، في بيان اليوم: "خلال المرحلة الثالثة من مراحل تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ثبت استيفاء اللقاح للمعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية، وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 94.5%".



وأضافت أن "تجارب المرحلة الثالثة استندت إلى تحليل حالات فيروس كورونا المؤكدة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل: "هذه لحظة محورية في مسيرة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا"، مضيفا: "هذه النتيجة الإيجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد أعطتنا التأكيد السريري أن لقاحنا يمكن أن يقي من مرض كوفيد-19 بما في ذلك الحالات الخطرة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن إدارته أبرمت اتفاقا مع شركة "مودرنا" للأدوية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المنتظر، بمجرد أن يصبح متاحا.

وقال ترامب في إفادة صحفية: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع مودرنا لتصنيع وتسليم مئة مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره الشركة".

وقالت شركة مودرنا في بيان، إن الحكومة الأمريكية منحت الشركة 1.5 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة من لقاحها المنتظر بمجرد أن يصبح جاهزا"، وأضافت الشركة: "يمر اللقاح حاليا بمرحلة التجارب السريرية التي بدأت في 27 يوليو/ تموز.