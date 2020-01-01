تعيين هرتسي هاليفي نائبا لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الاثنين، اختيار هرتسي هاليفي قائد لواء المظليين والقائد السابق للقيادة الجنوبية لمنصب نائب رئيس الأركان.

وقال غانتس انه تم المصادقة على التعيين "بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة اللفتنانت الجنرال أفيف كوخافي، هرتسي هو ضابط متمرس، وقد أدى العديد من المناصب القيادية مع مرتبة الشرف، بصفتي شخصا يعرفه منذ عقود، فأنا على ثقة من أنه سيكون نائبا ممتازا لرئيس الأركان، والذي سيساعد رئيس الأركان في قيادة الجيش بمواجهة التحديات المتغيرة، في جميع المجالات العملياتية وفي عمليات بناء القوة المطلوبة".