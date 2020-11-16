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"يد واحدة لا تصفق"... إسرائيل توجه رسالة للسعودية في يوم التسامح العالمي

الإثنين 16 نوفمبر 2020 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يد واحدة لا تصفق"... إسرائيل توجه رسالة للسعودية في يوم التسامح العالمي



القدس المحتلة/سما/

وجهت إسرائيل رسالة إلى السعودية بمناسبة يوم التسامح العالمي الذي يحتفل به العالم في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

جاء في حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "بمناسبة يوم التسامح العالمي، نشد على أيدي السعودية في مواجهة التطرف تحت عباءة الدين الإسلامي. خطوة هامة لنشر الألفة والتسامح تحت سقف واحد. يقول المثل يد واحدة لا تصفق. نعم للتسامح".


تأتي هذه الرسالة بعد يوم واحد من ترحيب تل أبيب بفتوى هيئة كبار العلماء في السعودية بخصوص جماعة "الإخوان المسلمين" التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية وحذرت من الانتماء إليها.

وعلى حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس".

وأضافت: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".


جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قد أفتت الثلاثاء الماضي بأن جماعة "الإخوان المسلمين"، "جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية قالت الهيئة إن الجماعة "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وأضافت الهيئة أن "كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة".

وأكدت أن الإخوان المسلمين "في طليعة هذه الجماعات التي نحذر، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".

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