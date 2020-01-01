الازمة تتعمق.. غانتس يهدد بحل الكنيست والذهاب للانتخابات

القدس المحتلة /سما/

قال بيني غانتس، زعيم حزب أزرق - أبيض، اليوم الاثنين، إنه في حال لم يتلزم بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بالاتفاق الائتلافي والمضي قدما بالخطوات المتفق عليها بشأن الميزانية وغيرها، فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات.

وأشار غانتس أمام كتلة حزبه، إلى أنه أصدر تعليماته للتركيز على جميع مشاريع القوانين ذات الصلة التي من شأنها تعزيز المساواة، والحرب على الفساد والقيم المهمة من أجل تعزيز ما هو ممكن للمواطنين الإسرائيليين.

وأضاف "إذا ذهبنا إلى صناديق الاقتراع فسيعرف مواطنو اسرائيل من جرهم إلى صناديق الاقتراع ".