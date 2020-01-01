  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

سفير فلسطين يقيم مأدبة وداعية لسفير جمهورية مصر لدى بولندا

الإثنين 16 نوفمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير فلسطين يقيم مأدبة وداعية لسفير جمهورية مصر لدى بولندا



 وارسو /سما/

أقام السفير محمود خليفة سفير دولة فلسطين عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى بولندا، حفل غداء وداعي بحضور السلك الدبلوماسي العربي على شرف سفير جمهورية مصر العربية سعادة الأستاذ حسام القاويش، الذي ينهي اعماله سفيراً لبلاده في نهاية تشرين ثاني الحالي،  ليتسلم مهامه مساعدا لوزير الخارجية.

وقدم السفير خليفة باسم السفراء العرب درعاً تقديراً للجهود الكبيرة للسفير القاويش خلال فترة عمله في بولندا، مشيداً بروح التعاون والصداقة التي ميزت سنوات عمله سفيراً لبلاده وتعاونه ضمن الأسرة العربية،  وأكد خليفة ان السفير القاويش تمتع بدبلوماسية رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا متمنيا له التوفيق بمهامه المستقبلية.

#بولندا #السفارة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

الأخبار الرئيسية

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

لازاريني يحذر من كارثة في غزة ولبنان بسبب نقص الدعم المالي للاونروا

غزة: هل ستتغير سياسة التعامل مع مصابي كورونا في ظل ارتفاع اعداد الاصابات؟.. الصحة توضح!

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

اشتية: أرقام الاصابات بكورونا في قطاع غزة مقلقة جدا ووفد المصالحة في القاهرة لهذا السبب ..