سفير فلسطين يقيم مأدبة وداعية لسفير جمهورية مصر لدى بولندا

وارسو /سما/

أقام السفير محمود خليفة سفير دولة فلسطين عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى بولندا، حفل غداء وداعي بحضور السلك الدبلوماسي العربي على شرف سفير جمهورية مصر العربية سعادة الأستاذ حسام القاويش، الذي ينهي اعماله سفيراً لبلاده في نهاية تشرين ثاني الحالي، ليتسلم مهامه مساعدا لوزير الخارجية.

وقدم السفير خليفة باسم السفراء العرب درعاً تقديراً للجهود الكبيرة للسفير القاويش خلال فترة عمله في بولندا، مشيداً بروح التعاون والصداقة التي ميزت سنوات عمله سفيراً لبلاده وتعاونه ضمن الأسرة العربية، وأكد خليفة ان السفير القاويش تمتع بدبلوماسية رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا متمنيا له التوفيق بمهامه المستقبلية.