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الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

الإثنين 16 نوفمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت



سلفيت /سما/

قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في مدينة سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الشرطة، وبهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط 3 مركبات ودراجات مخالفة للقانون، وقبضت على 11 مطلوباً، صادراً بحقهم  130 مذكرة قضائية، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الإلكتروني.

وأكدت، التحفظ على المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
 

#الشرطة الفلسطينية

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