القدرة: نحذر المواطنين من تطور الحالة الوبائية خصوصاً مع حلول فصل الشتاء

غزة /سما/

كد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم إجراء، اليوم الاثنين، 2438 فحصاً مخبرياً في المختبر المركزي بمدينة غزة، لافتا أنه تم من خلالها تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كافة مناطق القطاع.



وقال القدرة في حديثه عن تقرير الحالة الوبائية لفيروس كورونا بقطاع غزة: "وكذلك تم تسجيل 310 حالات تعافٍ في مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل المختلفة، ليكون بذلك إجمالي الحالات المسجلة منذ آذار/ مارس الماضي وحتى اللحظة، 10985 إصابة".



وأشار القدرة إلى أن إجمالي الحالات النشطة التي ما زالت تحت الرعاية الصحية، 3366 إصابة، وإجمالي حالات التعافي في قطاع غزة بلغت 7571 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 48 حالة".



واشار القدرة إلى أن غرفة عمليات الطوارئ في قطاع غزة، تتابع عن كثب، تطورات الحالة الوبائية ومستجداتها الميدانية في كافة مناطق القطاع، وتتخذ الاجراءات التي تتناسب مع كل منطقة جغرافية، وفق منظومة الإشارات الضوئية.



وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: "غرفة عمليات الطورائ، تتباع كذلك عن كثب، حجم التزايد في الإصابات، وانعكاس ذلك على المنظومة الصحة، بما يشير إلى الاعداد الخطيرة والحرجة، حيث لا زالت تحذر المواطنين من تطور الحالة الوبائية بشكل لافت خلال الايام المقبل مع حلول فصل الشتاء، وتداخل الاعراض ما بين الانفلونزا الموسمية واشتدادها على الجهاز التنفسي، وبين فيروس (كورونا)".



واضاف: "إن ذلك سيؤثر بشكل لافت على صحة المواطنين، وبالتالي نهيب بكافة المواطنين للتعامل بجدية خلال هذه الفترة الحساسة، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، واعتبار كل من حولنا مصاب".



وتابع القدرة بقوله: "نطالب كافة القطاعات التي سمح لها بالعمل مؤخراً، في اطار تلبية احتياجات الجمهور، التعامل بجدية مع اجراءات السلامة والوقاية سواء لمرتديها او العاملين فيها".

