شاهد: محاضرة وقصة وفاة أبناء الشيخ عبد الرحمن السحيم

الرياض / سما

تصدرت قصة وفاة أبناء الشيخ عبد الرحمن السحيم الداعية السعودي، اليوم الإثنين، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والدول العربية، وذلك بعد ساعات من رحيله جراء وعكة صحية مفاجئة.

وأكدت وسائل إعلام عربية خبر وفاة الشيخ عبد الرحمن السحيم بسبب سكتة قلبية تعرض لها قبل ساعات، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وفاة أبناء الشيخ عبدالرحمن السحيم

وفقد الشيخ السحيم رحمه الله قبل سنوات ابنه البكر "يعقوب" وهو في عمر الزهور، ومن عجائب القدر أنه قبل سنة بالتمام في يوم الإثنين 28 / 3 / 1442 هجري توفى ابن الشيخ وابنته بيوم واحد.

ورحل ابن وابنة عبدالرحمن السحيم وهم في عمر 12 و13 عاما على التوالي، حيث ظهر بعدها وألقى محاضرة مؤثرة حملت آنذاك عنوان (مسائل وأحكام القضاء والقدر).

ورتب الشيخ عبدالرحمن السحيم لهذه المحاضرة قبل خبر وفاة أبنائه، حيث نرفق لكم مقدمتها، إذ التحق الداعية بأولاده إلى جوار ربه الكريم تاركا خلفه سيرة حسنة.

ويتحدث عبدالرحمن السحيم بهذه الخطبة بطريقة مؤثرة أنصت لها الحاضرون، حيث استهلها بالحديث عن سبب كتابة المحاضرة وهو أثناء تقديمه التعزي بوفاة والد صديقه.

وضرب الشيخ عبد الرحمن السحيم أروع الأمثلة في الصبر على فقد فلذة كبده أبنائه الثلاثة وفي الدعوة بالداخل والخارج مع غزارة العمل، وفتاواه محررة ومنتشرة على شبكة الانترنت.