اللجنة الإعلامية في الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية تفتتح دورة بعنوان "فن التحرير الصحفي" بغزة

غزة /سما/

افتتحت اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالتعاون مع دائرة التعليم المستمر بجامعة الإسراء، دورةً تدريبية في "فن التحرير الصحفي"، وذلك أمس الأحد، بمقر الاتحاد الرئيس، غرب مدينة غزة.

ويشارك في الدورة نحو 20 نقابي ونقابية من مختلف المنتديات، ويحاضر فيها الإعلامي عوض أبو دقة.

ورحب أمين سر اللجنة الإعلامية للاتحاد الصحفي حسن شاهين، في مستهل الدورة، بالمدرب والمشاركين بالدورة، موضحًا أن هذه الدورة باكورة الدورات التدريبية التي تُنظّمها اللجنة الإعلامية بالتعاون مع دائرة التعليم المستمر بجامعة الإسراء.

ونوه إلى أن العاملين في مجال الإعلام والعمل النقابي بحاجة مستمرة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الإعلام في ظل التقدم التكنولوجي الهائل.

بدوره، أكد مسؤول اللجنة الإعلامية في الاتحاد الإسلامي الأستاذ زكريا أبو غالي، على أهمية التدريب المهنيّ للنقابيين، باعتباره يسهم في تعزيز قدراتهم المهنيّة من خلال المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية.

وشدد أبو غالي على أهمية الرسالة التي يحملها الإعلامي، والتي لا تقل أهمية عن رسالة رجال المقاومة في الميدان.

وحثّ المشاركين في الدورة أن يكونوا على قدر المسؤولية، وألا يَدّخروا جهدًا في تنمية قدراتهم، مؤكداً على مواصلة اللجنة الإعلامية بدورها المنوط لخدمة شريحة الإعلاميين والعمل النقابي، من خلال إطلاق سلسلة من الدورات المتنوعة.