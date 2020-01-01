مكرمة رئاسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة القدس

القدس المحتلة /سما/

سلم نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم الاثنين، في مقر المحافظة، مكرمة رئاسية لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر تسليم المكرمة المتمثلة بكراسي كهربائية متحركة، مقدمة من مؤسسة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، مسؤول ملف المساعدات الانسانية في مؤسسة الرئاسة اللواء رائدة الفارس، ومديرة الدائرة الاجتماعية في محافظة القدس إنعام أبو زعيتر.

ونقل صيام تحيات محافظ القدس عدنان غيث المبعد قسرا عن مكان عمله، موضحا أن هذه المكرمة تأتي انطلاقا من حرص السيد الرئيس على التخفيف من معاناة هذه الفئة الهامة والحيوية من أبناء المجتمع الفلسطيني، خاصة أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات اسرائيلية مخالفة للقوانين والاعراف الدولية الانسانية، وعلى إعطائهم المزيد من الأمل والقوة للاستمرار في الحياة بشكل طبيعي، مؤكدا أن هذه الشريحة تحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس ومتابعته على مدار الوقت، وتأتي على سلم اولوياته.

وأكد المسؤولية الوطنية والوقوف في مواجهة كل إجراءات الاحتلال، ودعم صمود المواطن الفلسطيني خاصة في محافظة القدس، مشيرا الى أن الإنسان أغلى ما نملك.

بدورها قالت الفارس، إن هذه المكرمة هي إحدى لفتات الرئيس محمود عباس، للتخفيف من معاناة المواطنين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.