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"الجهاد" تبحث مع السفير الروسي تطورات القضية الفلسطينية

الإثنين 16 نوفمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تبحث مع السفير الروسي تطورات القضية الفلسطينية



بيروت /سما/

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، بحضور أمين سر العلاقات في الحركة، هيثم أبو الغزلان، السفير المفوض لروسيا الاتحادية الكسندر روداكوف، في مقر السفارة الروسية في بيروت، وجرى التباحث حول القضية الفلسطينية وتطوراتها.

بداية اللقاء بارك ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا للسفير روداكوف توليه منصبه الجديد في بيروت كسفير مفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية، ومن ثم أكد على ثوابت حركة الجهاد الإسلامي ورؤيتها للصراع ضد العدو الصهيوني.

وقدّم ممثل الحركة شرحًا لما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية، والتي يُضاف لها التقليصات المُتزايدة لوكالة الأونروا، والتي لا تقوم بدورها المناط بها، سيما لناحيتي التشغيل والإغاثة للفلسطينيين.

وجرى النقاش مع سعادة السفير روداكوف حول مباحثات المصالحة وضرورة إنجاز الوحدة الفلسطينية، بما يعزز من قوة الفلسطينيين في مواجهة العدو الصهيوني.

من ناحيته، شكر سعادة السفير روداكوف وفد حركة الجهاد الإسلامي في زيارته، وأشاد بمواقفها الواضحة، وأكد وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين، وأشار إلى أن مرض كورونا قد أخّر الجهود الروسية في استكمال جلسات المصالحة في موسكو التي أَمِلَ أن يتم استئنافها قريبا.

وفي ختام الزيارة قدّم ممثل الجهاد درعًا تكريميًا لسعادة السفير روداكوف عبارة عن مفتاح العودة والقدس.

#الجهاد الاسلامي #لبنان #القضية الفلسطينية

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