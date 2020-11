"من أغبى الأشخاص في الحكومة"... ترامب يجدد هجومه على جون بولتون

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، أمس الأحد.

ووصف ترامب جون بولتون بأنه "كان واحدا من أغبى الأشخاص في الحكومة الذين يسعدني العمل معهم".

وتابع ترامب في هجومه على بولتون: "إنه رجل متجهم وممل وهادئ، ولم يضف شيئا للأمن القومي سوى قوله: "يا إلهي، فلنخض الحرب"، فضلا عن أنه أفشى الكثير من المعلومات السرية بشكل غير قانوني. إنه غبي حقيقي".

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope!