"من أغبى الأشخاص في الحكومة"... ترامب يجدد هجومه على جون بولتون

واشنطن/سما/

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، أمس الأحد.

ووصف ترامب جون بولتون بأنه "كان واحدا من أغبى الأشخاص في الحكومة الذين يسعدني العمل معهم".

وتابع ترامب في هجومه على بولتون: "إنه رجل متجهم وممل وهادئ، ولم يضف شيئا للأمن القومي سوى قوله: "يا إلهي، فلنخض الحرب"، فضلا عن أنه أفشى الكثير من المعلومات السرية بشكل غير قانوني. إنه غبي حقيقي".

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020



ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كتابا بعنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، والذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحمل اتهامات رآها البعض مؤذية للغاية للرئيس.

وفي شهر يونيو/ حزيران، صرح ترامب السبت إن جون بولتون سيدفع "ثمنا باهظا" لما وصفها الرئيس بأنها "مذكرات غير قانونية".

ويأتي هجوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديد على جون بولتون بعد تصريحات الأخير أمس الأحد خلال مقابلة تلفزيونية على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، والتي قال فيها إن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أن ترامب سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".



وأضاف بولتون قائلا: "أعتقد وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب قال بولتون: "لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرا، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء". وأضاف: "أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى ​الولايات المتحدة​ وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل".

وحول الأمن القومي الأمريكي قال بولتون: "أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله"، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبرا أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له "أضرار جسيمة".

ورأى أن "هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى". كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميللر الذي عينه ترامب، ووصفه أنه "قليل الخبرة للغاية"، لكنه أكد ثقته في القيادات العسكرية للجيش الأمريكي.

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.