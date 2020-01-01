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طهران : يدنا لا تزال ممدودة للصداقة أمام السعودية

الإثنين 16 نوفمبر 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : يدنا لا تزال ممدودة للصداقة أمام السعودية



وكالات/سما/

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن "يد إيران للصداقة لا تزال ممدودة أمام السعودية، وندعو حكامها إلى الابتعاد عن توجيه الاتهامات إلى إيران".


وأشار زادة إلى أنه "لا يمكن للسعودية أن تدير المنطقة، عبر لهفتها لشراء السلاح، وجهلها بالمعادلات الإقليمية والدولية، وقمع الداخل".

كما توجه لحكام السعودية بالقول: "إن السلام لا يتحقق عبر قتل الشعب اليمني والتعاون مع الجماعات الإرهابية". ولفت إلى أن "تصريحات الملك السعودي، باتت مكررة ومملة وليست بالأمر غير الطبيعي

#طهران #السعودية #اليمن

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