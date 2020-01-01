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نصائح لمنع انسداد شرايين القلب

الإثنين 16 نوفمبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لمنع انسداد شرايين القلب



وكالات / سما /

انسداد الشرايين واحد من المشاكل الصحية التي يعانى منها مرضى القلب وتؤثر على حياتهم وحالتهم الصحية ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن جهاز الدورة الدموية عبارة عن شبكة معقدة من الشعيرات الدموية والأوعية الدموية والشرايين،  تنقل هذه الأنابيب الدم المؤكسج عبر جسمك ، مما يساعد على تغذية جميع وظائف الجسم عندما يتم استخدام الأكسجين ، وتقوم بإخراج ثاني أكسيد الكربون من رئتيك.

وطالما أن تلك الأوعية الدموية صافية ومفتوحة ، يمكن أن يتدفق الدم بحرية، وفي بعض الأحيان ، تتراكم انسدادات صغيرة داخل الأوعية الدموية.

قدان الوزن أو ممارسة الرياضة أكثر، أو تناول أطعمة غنية بالكوليسترول ، كلها خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل اللويحات ، لكن هذه الخطوات لن تزيل اللويحات الموجودة، ركز على تعزيز صحة القلب بشكل أفضل من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، حيث  تساعد العادات الصحية على منع تكوّن طبقة البلاك الإضافية.

وهناك بعض النصائح لمنع انسداد الشرايين والحفاظ على صحة القلب وهى:-

1- اجعل التمرين جزءًا من روتينك المعتاد. اهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

2- لا تدخن، إذا كنت تدخن ، تحدث إلى طبيبك حول برامج الإقلاع عن التدخين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

3- قلل من استهلاكك للكحول بما لا يزيد عن مشروب واحد في اليوم.

4- وجه جهودك نحو خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وزيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) مستوى الكوليسترول الضار هو مقياس للكوليسترول "الضار" الموجود في الدم.

5- يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في تحسين صحة قلبك وتقليل مخاطر تراكم البلاك. لم يفت الأوان أبدًا لتناول نظام غذائي صحي. مثلما يمكن أن تتسبب سنوات من الأكل السيئ في إتلاف جسمك ، فإن الأكل الجيد يمكن أن يساعد في الشفاء. يحتوي النظام الغذائي الصحي للقلب على الكثير من الدهون الجيدة وكميات قليلة من الدهون السيئة.

#القلب #شرايين #الدهون

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