  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أميركا.. القبض على سجين ظل هاربا 50 عاما

الإثنين 16 نوفمبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا.. القبض على سجين ظل هاربا 50 عاما



وكالات / سما /

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) ، القبض على سجين بقي متواريا منذ 1971 إثر هروبه خلال المشاركة في مراسم دفن جدته.

وكان ليونارد موزس يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، إثر إدانته سنة 1968 بتهمة قتل امرأة مقيمة في بيتسبرغ، وفق بيان "أف بي آي".

وبعد اغتيال رمز الكفاح من أجل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، اندلعت تظاهرات في هذه المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، أطلق ليونارد موزس مع آخرين قنبلة حارقة على أحد المنازل.

وقد أصيبت القاطنة في المنزل ماري ألبو التي كانت تعاني التهابا رئويا، بحروق خطرة أدت إلى وفاتها.

ونجح ليونارد موزس في الفرار خلال مشاركته في مراسم دفن جدته عام 1971.

وبعد هروبه، أكمل موزس حياته متلبسا شخصية جديدة إذ أطلق على نفسه اسم "بول ديكسون" وكان يعمل منذ  1999 على أقرب تقدير، صيدلانيا في ولاية ميشيغن، وفق "آف بي آي".

وسنة 2016، أعادت الشرطة الفيدرالية إطلاق التحقيقات واستجوبت مجددا أقرباءه وعرضت مكافأة مالية وخصصت رقما لجمع المعلومات في شأن ليونارد موزس.

وقال المسؤول في "أف بي آي" مايكل كريستمان خلال مؤتمر صحافي في بيتسبرغ إنه رغم ورود أكثر من 2000 معلومة، "لم ننجح في تحديد موقع ليونارد موزس وتوقيفه".

لكن في مطلع العام، نجحت الشرطة الفيدرالية في توقيفه مجددا ووجهت تهم إليه في إطار تحقيق منفصل لم توضح "أف بي آي" طبيعته.

وتظهر وثائق قضائية أن شخصا يدعى بول ديكسون من مواليد 1949 يواجه منذ أبريل اتهاما قضائيا في هذه الولاية على خلفية الضلوع في عمليات تزوير وتقديم وصفات غير قانونية لمواد خاضعة للمراقبة.

وفي إطار هذا المسار، جرى إدخال بصماته في نظام معلوماتية محلي قبل مطابقتها مع قاعدة بيانات فدرالية.

وأشار كريستمان إلى أن الرجل أوقف الخميس في منزله بولاية ميشيغن من دون أي إشكالات، على أن يُنقل إلى بنسلفانيا "لمواجهة العدالة".

#أميركا #سجين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

الأخبار الرئيسية

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

اشتية: أرقام الاصابات بكورونا في قطاع غزة مقلقة جدا ووفد المصالحة في القاهرة لهذا السبب ..

7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

"الأونروا" :طالبنا بقرض اممي لتفادي تأخير رواتب نوفمبر وسندفع ما يتبقى في ديسمبر

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..