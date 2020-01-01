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مشاهدة مباراة البحرين والإمارات الودية بث مباشر

الإثنين 16 نوفمبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة البحرين والإمارات الودية بث مباشر



أبو ظبي / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين الودية بث مباشر التي تقام اليوم الإثنين في دبي؛ خلال فترة التوقف الدولي؛ استعدادا لمنافسات المنتخبين القادمة بالتصفيات الآسيوية.

مباراة البحرين والإمارات مباشر تنقل على ثلاث قنوات فضائية مفتوحة عبر النايل سات، وهي (Sharjah Sport HD) بصوت راشد عبدالرحمن، (Dubai Sports 1 HD) للمعلق عبدالله السعدي، (AD SPORTS 1 HD) فارس عوض.

ولم يحقق المنتخب البحريني الفوز على نظيره الإماراتي منذ تلك المباراة الودية التي جرت عام 2008، حيث تغلب فيها بثلاث أعداف مقابل هدفين، سجلها محمد سيد عدنان (هدفين) وعبدالله الدخيل.

والتقى المنتخبان العام الماضي وتعادلا إيجابا بهدف لمثله، حيث تقدم محمد سعد الرميحي للبحرين في الدقيقة الثامنة والسبعين، فيما عدّل أحمد خليل النتيجة للإمارات بالدقيقة 88 من ركلة جزاء.

مباراة الإمارات والبحرين مباشر

واستهل المنتخب البحريني منافساته الودية بالإمارات قبل يومين بانتصار ساحق على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف لهدف وحيد، فيما لم ينقل اللقاء عبر شاشة التلفاز بسبب حالة الحداد في المنامة.

أما منتخب الإمارات، فقد حقق مفاجأة قوية، حينما عاد بالنتيجة من تأخر بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثية (3-2) على منافسه طاجيكستان، حيث جاء هدف الانتصار الودي في الدقيقة الرابعة والتسعين.

ويستعد منتخب البحرين للعب ضد هونغ كونغ في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في حين يتجهز الإمارات لمواجهة فيتنام بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر القادم.

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