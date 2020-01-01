تقديم 40 خزان مياه لمزارعين في أربعة تجمعات سكنية بالأغوار الشمالية

الأغوار / سما /

قدم المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، خزانات مياه للعديد من مواطني خربتي حمصة الفوقا، وابزيق، في الأغوار الشمالية، وذلك بتمويل من الشعب الياباني.

وتم تقديم الخزانات بحضور محافظ طوباس يونس العاصي، ومنسق المشاريع التعاونية في المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جمال مبسلط، ومسؤول ملف الأغوار بالمحافظة معتز بشارات.

وشكر العاصي المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاهتمام بمناطق الأغوار والمناطق المهددة من الاحتلال، حيث يقدم المركز الدعم لهذه التجمعات، كما شكر المؤسسات الدولية التي تمول وتساهم في تقديم الدعم لهذه المناطق.

ونوه إلى أن الأهالي في هذه المناطق بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع، بسبب ما يقوم به الاحتلال من تدمير لخزانات المياه والاستيلاء عليها، حيث يعتمد المواطنون بشكل أساسي عليها للاستخدامات اليومية ولري مواشيهم، خاصة أن الاحتلال يمنع مد خطوط مياه وحفر الآبار أو ترميمها في هذه المنطقة.

بدوره، أشار معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس إلى أن هذه الخزانات مقدمة من المركز الفلسطيني لدعم المواطنين في المناطق المهددة وتعزيز صمودهم، حيث تم توزيع 40 خزانا لأربعة تجمعات سكنية في الأغوار، ومن هذه التجمعات خربة حمصة الفوقا التي هدمها الاحتلال بشكل كامل مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى خربة ابزيق التي صادر الاحتلال غالبية خزانات وصهاريج المياه منها.

ونوه إلى أنه سيتم استكمال هذه الحملات والمشاريع في مختلف المناطق المهددة في الاغوار.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للتجمعات السكنية في الأغوار الشمالية بمختلف الوسائل، ومنها الاستيلاء على خزانات المياه وتدميرها، علما أن السكان يعتمدون عليها بشكل أساسي في ظل منع سلطات الاحتلال إنشاء خطوط المياه أو حفر الآبار.