  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديم 40 خزان مياه لمزارعين في أربعة تجمعات سكنية بالأغوار الشمالية

الإثنين 16 نوفمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

قدم المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، خزانات مياه للعديد من مواطني خربتي حمصة الفوقا، وابزيق، في الأغوار الشمالية، وذلك بتمويل من الشعب الياباني.

وتم تقديم الخزانات بحضور محافظ طوباس يونس العاصي، ومنسق المشاريع التعاونية في المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جمال مبسلط، ومسؤول ملف الأغوار بالمحافظة معتز بشارات.

وشكر العاصي المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاهتمام بمناطق الأغوار والمناطق المهددة من الاحتلال، حيث يقدم المركز الدعم لهذه التجمعات، كما شكر المؤسسات الدولية التي تمول وتساهم في تقديم الدعم لهذه المناطق.

ونوه إلى أن الأهالي في هذه المناطق بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع، بسبب ما يقوم به الاحتلال من تدمير لخزانات المياه والاستيلاء عليها، حيث يعتمد المواطنون بشكل أساسي عليها للاستخدامات اليومية ولري مواشيهم، خاصة أن الاحتلال يمنع مد خطوط مياه وحفر الآبار أو ترميمها في هذه المنطقة.

بدوره، أشار معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس إلى أن هذه الخزانات مقدمة من المركز الفلسطيني لدعم المواطنين في المناطق المهددة وتعزيز صمودهم، حيث تم توزيع 40 خزانا لأربعة تجمعات سكنية في الأغوار، ومن هذه التجمعات خربة حمصة الفوقا التي هدمها الاحتلال بشكل كامل مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى خربة ابزيق التي صادر الاحتلال غالبية خزانات وصهاريج المياه منها.

ونوه إلى أنه سيتم استكمال هذه الحملات والمشاريع في مختلف المناطق المهددة في الاغوار.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للتجمعات السكنية في الأغوار الشمالية بمختلف الوسائل، ومنها الاستيلاء على خزانات المياه وتدميرها، علما أن السكان يعتمدون عليها بشكل أساسي في ظل منع سلطات الاحتلال إنشاء خطوط المياه أو حفر الآبار.

#الأغوار الشمالية #المزارعين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

الأخبار الرئيسية

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

اشتية: أرقام الاصابات بكورونا في قطاع غزة مقلقة جدا ووفد المصالحة في القاهرة لهذا السبب ..

7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

"الأونروا" :طالبنا بقرض اممي لتفادي تأخير رواتب نوفمبر وسندفع ما يتبقى في ديسمبر

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..