مكافحة الفساد تفتتح سلسلة ورشات عمل تدريبية لموظفي وحدات الشكاوى بالمؤسسة الأمنية

رام الله / سما /

افتتحت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الإثنين ، بالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"، سلسلة من ورش العمل التدريبية التوعوية لموظفي وحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية، حول منظومة الشكاوى والنزاهة ومكافحة الفساد، بحضور ومشاركة رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. أحمد براك، ومستشارة البرامج في مؤسسة "ديكاف" السيدة إيمان رضوان، ومدير عام وحدة التخطيط الاستراتيجي الأمني في وزارة الداخلية سيادة العقيد مأمون زيادة.

وأوضح المستشار د. براك أن هذه الورش التدريبية تتعلق بتقييم إجراءات وقدرات نظام الشكاوى في معالجة قضايا وشكاوى وبلاغات الفساد، كما سَتُعرف المشاركين بعمل هيئة مكافحة الفساد، وتزويدهم بالمعلومات عن سير قضايا الفساد من لحظة وصولها للهيئة وانتهاءً بصدور الحكم النهائي بالقضية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالإضافة لإنفاذ القانون على تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية وتنفيذ وعقد التدريبات المختلفة، بناءً على ما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وقانون مكافحة الفساد.

وبيًن المستشار د. براك أن الهدف الرئيسي من سلسلة هذه الورشات هو تعزيز معرفة المشاركين بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، ورفع إدراكهم بأهمية دور وحدات الشكاوى، بالإضافة إلى تعزيز مهارة المتدربين في التعامل مع الشكاوى التي تثير شبهات فساد، مشددا على أهمية وضرورة تعزيز التواصل الفعًال ما بين الأجهزة وجهات الاختصاص في الهيئة.

وأكد على أن الهيئة تربطها علاقات تعاونية وتشاركية جيدة مع المؤسسة الأمنية وكافة مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي والخاص، وذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع لرفع الوعي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في فلسطين.

وأجاب المُستشار د. براك على أسئلة الحضور والمشاركين المتعلقة بآلية عمل الهيئة، واختصاصاتها، وإقرارات الذمة المالية، وجرائم الفساد، وغيرها.

من جانبها أشادت السيدة إيمان رضوان بعمل هيئة مكافحة الفساد، والإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها، مشيرة إلى أن التعاون بين الطرفين مستمر منذ عدة سنوات وأثمر عن عدد من البرامج والتدريبات التوعوية والأنشطة المختلفة، مؤكدة على أهمية تعزيز واستمرار التعاون بين الجانبين.

وخلال الورشة التدريبية الأولى من ضمن البرنامج الذي يحتوي على ست ورش عمل، قدمت مدير دائرة الدراسات في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد أ. رولا الكببجي تعريفاً عاماً بالهيئة، ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها، موضحة محاور الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للهيئة.

فيما استعرض مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة أ. عبد الله عليان نتائج التقرير السنوي للهيئة للعام 2019، مشيراً إلى أبرز الإحصاءات التي وردت به.

بدوره قدم مدير دائرة النزاهة في الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة أ. جمال الشريف تعريفاً بالإدارة العامة للتحقيق، والإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري في الهيئة، بالإضافة للتعريف بوحدة حماية الشهود والمبلغين، ووحدة إقرارات الذمة المالية، ووحدة الشؤون القانونية.