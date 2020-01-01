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الإغاثة 48 تصرف 4 مليون شيكل على أكثر من 18 ألف يتيم ومحتاج

الإثنين 16 نوفمبر 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



النقب / سما /

صرفت جمعية الإغاثة 48 التابعة للحركة الإسلامية، المخصصات النقدية عن شهر تشرين الثاني نوفمبر، للأيتام والأسر المحتاجة المكفولين لديها في النقب والمثلث والجليل، وفي قطاع غزة والضفة الغربية، والتي بلغت قيمتها 4 ملايين شيكل.

 

وقال رئيس جمعية الإغاثة 48 د. علي الكتناني:" إن الجمعية تعمل بكل قوتها من أجل المساهمة في تحقيق الحياة الكريمة للأسر المتعففة والأيتام المكفولين لديها".

وشكر نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ صفوت فريج الأهل في كل مناطق الداخل الفلسطيني على عطائهم السخي وثقتهم الكبيرة في الجهود التي تبذلها الإغاثة 48 والحركة الإسلامية من أجل رسم الابتسامة على وجوه الأطفال والفقراء في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأهل، لا سيما في ظل جائحة كورونا.

 

من جهته قال مدير عام الإغاثة 48 غازي عيسى:"إن المخصصات النقدية لشهر تشرين الثاني بلغت قيمتها 4 ملايين شيكل، تم إيداعها في البنوك ليتم توزيعها على 18565 يتيمًا وأسرة محتاجة تكفلها الجمعية".

وأوضح عيسى بأن هذا المبلغ يتم توزيعه مرة كل شهرين، بنسب متفاوتة على المكفولين حسب الكافل ونوع الكفالة.

#الإغاثة 48 #يتيم

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