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معاريف: تبني انطلاق الصواريخ بفعل البرق سبب مشكلة للجيش الاسرائيلي ..

الإثنين 16 نوفمبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: تبني انطلاق الصواريخ بفعل البرق سبب مشكلة للجيش الاسرائيلي ..



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري صحيفة "معاريف" تال ليف رام، اليوم الاثنين، إن تبني انطلاق الصواريخ من قطاع غزة بفعل البرق سبب مشكلة لدى الجيش الإسرائيلي.
 
وأضاف المحلل الإسرائيلي، الجيش الإٍسرائيلي لساعات طويلة يوم أمس كان يثرثر حول كيفية شرح إطلاق الصواريخ من قطاع غزة للجمهور، بدلاً من إصدار بيان واقعي بسيط رسمي مفاده أن إطلاق الصواريخ تم من قبل عناصر حماس والسماح للجانب الآخر بتحريف التفسيرات خوفًا من رد إسرائيلي.
 
وتابع "قد تورط الجيش الإسرائيلي خلال يوم كامل في تقديم تفسير لـ"وقاحة فعل حماس" على حدتعبيره .

وكانت عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة الليلة قبل الماضية في عدة مناطق في مستوطنات غلاف قطاع غزة وعلى شاطئ تل أبيب بفعل البرق، فيما ادعى الجيش أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها ورد باستهداف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

#الصواريخ #غزة #حماس #الجيش الإسرائيلي

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