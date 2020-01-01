دراسة جديدة تقدم أرقاما مختلفة عن عمر الكون والإنسان

وكالات / سما /

قال بحث علمي جديد مستند إلى تحليل للنيازك القديمة إن نظامنا الشمسي تشكل بسرعة أكبر من المعتقد، ما يقدم نظرة جديدة إلى عمر الكون والإنسان معا.



وبالمقارنة مع بقية الكون، فإن نظامنا الشمسي حديث العمر، فقد تشكل الكون بحسب العلماء قبل 13.8 مليار عام، بينما نظامنا الشمسي يبلغ من العمر 4.5 مليار سنة فقط.



وأثارت الأرقام الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس" صدمة في أوساط العلماء، لأنها تقول إن النظام الشمسي استغرق أقل من 200 ألف عام ليتكون، فيما يعتقد العلماء أن عمر الإنسان على الأرض 100 ألف عام.



والإطار الزمني الجديد أقصر بكثير مما توقعه علماء الفلك.



وقال المؤلف الرئيسي للدراية، عالم الكيمياء الكونية في مختبر لورانس ليفرمور، غريغ برينيكا: "إذا وسعنا النطاق الزمني ليشمل عمر الإنسان، فإن تكوين نظامنا الشمسي مقارنة بالحمل سيكون 12 ساعة بدلا من 9 أشهر".