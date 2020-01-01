  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شاهد.. علماء يتمكنون من تزويد روبوتات بـ"أحاسيس" بشرية

الإثنين 16 نوفمبر 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. علماء يتمكنون من تزويد روبوتات بـ"أحاسيس" بشرية



وكالات / سما /

تمكن باحثون في جامعة "كورنيل" الأمريكية، من ابتكار مستشعرات من الألياف الضوئية يمكنها أن تمنح الروبوتات أحاسيس بشرية.

وتتيح الألياف الجديدة للروبوتات الشعور بالضغط، والانحناءات والتغيرات على الأسطح مثلها مثل أي إنسان.

والمستشعرات الجديدة عبارة عن ما يشبه الجلد الاصطناعي القابل للتمدد وقابل للشعور بالتحولات الطفيفة على المادة، مثل الرطوبة، ودرجة الحرارة، والضغط.

وقال الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بكلية كورنيل للهندسة، روب شيبرد، إنه حتى الآن كان الاستشعار يتم عن طريق الرؤية في الغالب، وليس باللمس".

وتابع: "هذا الجلد الجديد هو الوسيلة لنسمح للآلات بقياس التفاعلات اللمسية".

ولفت إلى أن الاختراع الجديد أيضا من شأنه تطوير "الواقع المعزز" و"الواقع الافتراضي" بالنسبة للبشر.

#روبوتات #علماء #الروبوتات #البشرية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

الأسد يعين المذيعة السابقة "لونا الشبل" مستشارة له.. ما مصير بثينة شعبان؟

الأخبار الرئيسية

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

اشتية: أرقام الاصابات بكورونا في قطاع غزة مقلقة جدا ووفد المصالحة في القاهرة لهذا السبب ..

7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

"الأونروا" :طالبنا بقرض اممي لتفادي تأخير رواتب نوفمبر وسندفع ما يتبقى في ديسمبر

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..