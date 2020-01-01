دولة الثقب الاسود ،،، محمد سالم

قالوا: يجب القضاء على غزة على الفور وإحداث دمار كبير "غانتس ونتنياهو" يهددان غزة ؟! ولكي يتمكن المحقق من القبض على سفاح ارتكب عدة جرائم فإنه بحاجة لأن "يفكر بعقلية القاتل" ويحاول فهم الدوافع التي جعلت القاتل يتصرف على هذا النحو. لذلك أبتكر المفكرون المبدعون على مر التاريخ البشري فروعًا معرفية عديدة بغرض دراسة الكون والانسان. ويقدم كل فرع منظوره الخاص في الوقت الذي تتكشف فيه أحداث التاريخ أمامنا. ولكي تكون الثقافة او التعليم متكاملًا، يتعين علينا معرفة بعض أهم الاكتشافات في كل مجال لنعلم ما الذي يجري هنا؟.



وبصدق وايجاز اقول.. هنا الجستابو- هل تعرف الجستابو؟ انهم الجلادين سفاكي الدماء ، أولئك الوحوش الذين يشبهون الجستابو في دولة الثقب الاسود .. دولة ولاد الوسخة - فهل تنتظر منهم شيئا عن معاني الرحمة والانسانية و السلام ؟! رغم القتل والخطف والاعتقال وصول لاحتجاز جثامين الشهداء 304 بعد إعدامهم كُلِّهم!! وبعد الضم والتطويع والجذب والتطبيع ،ها هو الدليل القاطع والبرهان الذي لا سبيل الى إنكاره ، في صدق وايجاز ، دون زخرفة او تزييف لكل من لا يعرف هذه الحقائق سوى اولئك الذين يعرفون السفاكين قطاع الطرق و الجلادين، فهل سمعوا صرخات الضحايا و اناتهم ، وراوا جراحهم السخينة بل وشاهدوهم ايضا وهم يساقون الى المعتقلات وغرف التعذيب المظلمة والقتل العشوائي على حواجز الموت الصهيونية. بدولة الثقب الاسود.



بكل اسف ما شاهدته بأم عيني، وظلت مشاهده تؤرقني في منامي فترة طويلة بوقت العدوان على غزة، والكل يسرع نحو الاطفال بهدف حمايتهم من قصف الطائرات الصهيونية المُغيرة، فتعمَّدت الطائرات أن تضرب بعض الأحياء السكنية بنوع خاص من الصواريخ لتخترق اسقف وجدران المباني، وأدى تفريغ الهواء وحرارة الانفجار والحرائق التي نجمت عنه إلى تمزق لحم الأطفال والنساء الأبرياء، واحتراقهم والتصاق أجزاء من أجسادهم البريئة ومُقل عيونهم بالجدران المُتهالكة ، في مشهد بشع من المُستحيل نسيانه أو غُفرانه - لدولة الثقب الاسود .



والان نقول لكل العالم وبكل صدق ووضوح الان، ما الفرق بينكم وبين اولئك الجلادين والقتلة ؟ في الحقيقة انكم وهم سواء بسواء ما دمتم تدعمون هذا الكيان المغتصب ؛ ولا يتم الاعتراض ولا حتى مجرد التعبير القديم عن الاستياء – لما يقمون به من اعمال اجرامية؟! الحقيقة المخزية هي ان الجميع يعرفون هذه الوقائع ولكن لا احد ينبس ببنت شفة الكل صامت والكل يجثم على صدره كابوس رهيب!!.



وكما يتمركز الثقب الأسود العملاق في قلب مجرتنا تتمركز الصهيونية في قلب عالمنا العربي وكما تنعدم كل قوانين الفيزياء في الثقب الأسود كذلك تنعدم الأخلاق والإنسانية والفضيلة في الصهيونية والمعروف ان الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء تحوي كتلة كبيرة في حجم صغير يسمى بالحجم الحرج لهذه الكتلة، وبلع كل من يقترب منها ،والذي عند الوصول إليه تبدأ المادة بالانضغاط تحت تأثير جاذبيتها الخاصة، ويحدث فيها انهيار من نوع خاص بفعل الجاذبية ينتج عن القوة العكسية للانفجار، حيث أن هذه القوة تضغط النجم وتجعله صغيرًا جدًا وذا جاذبية قوية خارقة؛ الصهيونية تعمل وفق قانون الثقب الأسود في طريقها للانكماش على نفسها وتدمير نفسها ثم تدمير دول الجوار! ؛ الصهيونية هي الثقب الاسود في المنطقة العربية تجذب تبتلع أي شيء وكل شيء بجوارها حتى ذلك الذى لا تحتاجه وكما الثقب الاسود حين تأخذ الصهيونية شيئا لا تخرجه أبدا.



أهم ما في الثقب الاسود الصهيوني أنه انه يدمر نفسه بنفسه، وذلك عن طريق تخزين القوة حتى تصبح. قوة بلا مضمون قوة بلا هدف قوة بلا مستقبل قوة بلا حل سوى التخزين وزياده القوة وزيادة عزل الذات؛ وتدمير الذات كلما زادت توسعا كلما فقدوا السيطرة عليها وتصبح متقوقعه تحت تأثير عصابة من البيروقراطيين نظام عسكري فاشي ؛ وتصبح كالثقب الاسود ، سبب وجوده ان يكبر ويكبر من اجل ان يكبر، ولا تعنيه المضاعفات والنتائج المهم ان يكير وحتى لو قتله الانتفاخ والتوسع والاستيطان والكبر!! المهم ان يكبر وهذا هو غباء الصهيونية القادم لا تستطيع ألا أن تأكل نفسها وفى نفس الوقت تأكل الآخرين؛ وكلما كبر حجم الثقب الأسود كانت قوته على الجذب والتدمير اقوى بكثير وبقوة جباره لا يمكن تصورها ، وكلما زاد تقوقعا على نفسه اصبح لا هدف له سو تدمير أي شيء وتدمير نفسه في النهاية !!



الدولة الصهيونية ثقب أسود ، يتجه نحو السلبية المطلقة وليقوم بذلك عليه أن يجذب دول المنطقة, وهنا يبرز دور الاعلام والدعاية واستعمال المفردات الايجابية بهدف السيطرة والتوسع والخراب الاقتصادي لدول المنطقة كلها، بادعاءات التعاون والتطور والتقدم والتحضر والتطبيع، وهى في النهاية تهدف الى تدمير تلك الدول . بدخولها في الثقب الاسود، فالعشوائية - والفوضى هي السمة الاساسية القادمة. تخيَّل الفوضى التي يمكن أن تحدث إذا لم نكن قد عرفنا الإجابة؟