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يديعوت: حدثان خطيران وقعا خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة !

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: حدثان خطيران وقعا خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة !



وكالات

قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوسي يهوشع، اليوم الاثنين، إن حادثة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل كشف عن عدة أمور خطيرة.
 
وبحسب يهوشع، فإن من بين الأمور الخطيرة، فشل بطاريات القبة الحديدية في اعتراض الصاروخين على الرغم من أنها كانت صورايخ بعيدة المدى "نسبيا" حيث أطلقت القبة صاروخان اعتراضيان على كل منهما وفشلت في إصابتها وسقطت شظايا صواريخ القبة في منطقة بات يام.
 
وأضاف "اتضح أيضا وجود خلل في أنظمة الإنذار ولم يتم تنشيط الإنذار في جميع المناطق، الأمر الذي أدى إلى استيقاظ مئات الآلاف من السكان على أصوات الانفجارات دون معرفة سببها.
 
وقال "فشل آخر في إرسال صورة دقيقة من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول الأمر ولم يقدم معلومات سريعة وموثوقة للجمهور أدى إلى زيادة الضغط العام".

و نتيجة لذلك لفترة طويلة مئات الآلاف من سكان وسط البلاد الذين استيقظوا على أصوات الانفجارات لم يعرفوا إن كان صاروخ سقط بالقرب من منزلهم أو ما هي الانفجارات التي رأوها في السماء.

#اسرائيل #غزة #صواريخ #القبة الحديدية #فشل

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