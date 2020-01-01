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7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و607 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، انه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 61 عاما من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، مواطنة 78 عاما من بيت لحم، مواطن 75 عاما من مخيم العروب بمحافظة الخليل، مواطن 64 عاما من الزبابدة في جنين، مواطنة 55 عاما من مخيم بلاطة، مواطنة 86 عاما من بلاطة البلد، مواطن 76 عاما من بزاريا بمحافظة نابلس).

وأضافت ان الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (43)، محافظة نابلس (115)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (42)، جنين (22)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (24)، طولكرم (34)، طوباس (10)، قطاع غزة (453)، ضواحي القدس (12).

وفيما يخص حالات التعافي، أشارت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 297 حالة في الضفة الغربية (الخليل 6، جنين 12، نابلس 27، طولكرم 13، قلقيلية 18، سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 81، رام الله والبيرة 126)، قطاع غزة 310.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة، أن هناك 44 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #فلسطينواصابات #الكيلة

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