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المالكي: رحيل المعلم خسارة كبيرة للامتين العربية والاسلامية

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: رحيل المعلم خسارة كبيرة للامتين العربية والاسلامية



رام الله / سما /

تقدم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي باحر التعازي والمواساة من الجمهورية العربية السورية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري الدبلوماسي المخضرم وليد المعلم.

وأكد الوزير د. المالكي على ان رحيل الوزير المعلم خسارة كبيرة للامتين العربية والاسلامية، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الوزير وليد المعلم. مشيدا بخبرته ومسيرته الدبلوماسية الواسعة، وبمواقفه الوطنية والقومية المشرفة في ساحات العمل السياسي والدبلوماسي كافة، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب السوري الشقيق وذويه جميل الصبر والسلوان.

#رياض المالكي #وليد المعلم #وفاة وليد المعلم #فلسطين #سوريا

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