كروس يفتح النار على مواطنه "أوزيل" بسبب أوباميانج

وكالات / سما /

فتح الألماني توني كروس نجم ريال مدريد فصلاً جديداً في حربه الكلامية مع إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، لكن هذه المرة جاء الرد على مواطنه مسعود أوزيل وزميل المهاجم الجابوني.

واستحوذت هذه القضية على وسائل الإعلام في الأيام الماضية، وبدأت القصة عندما انتقد النجم الألماني الاحتفالات الغريبة التي يقوم بها بعض اللاعبين عند تسجيل الأهداف، وخص بالذكر أوباميانج وأنتوان جريزمان نجم برشلونة.

ورد أوباميانج على تصريحات كومان بالتساؤل إن كان لدى نجم ريال مدريد أطفالاً، مشيراً إلى أنه يقوم أحياناً بارتداء أقنعة لشخصيات الأبطال الخارقين في المجلات المصورة والأفلام من أجل إسعاد نجله.

واكتفى كروس حينها بالرد على أوباميانج بأنه يملك ثلاثة أطفال، ليرد بعدها المهاجم الجابوني عبر نشر صورة له بقناع شخصية “بات مان” الخيالية، وأهداها لأطفال النجم الألماني.

وقرر مسعود أوزيل استفزاز مواطنه والدفاع عن زميله أوباميانج، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على تويتر وهو يرتدي قناع “بلاك بانثر” خلال احتفاله بأحد الأهداف، وعلق عليها “أفضل احتفال لهدف في التاريخ”.

وخلال مقابلة صحفية أجراها توني كروس مع صحيفة بيلد الألمانية، تم سؤاله عن رأيه بتصرف مسعود أوزيل، وأجاب “لم يعد يفاجئني الأمر بعد الآن، بدا الأمر مضحكاً بالنسبة لي، لكنني طويت هذه الصفحة بالفعل”.

وتوترت العلاقة بين كروس وأوزيل في الأشهر الماضية رغم أنهما لعبا معاً لفترة طويلة في منتخب ألمانيا، وذلك بسبب التصريحات الهجومية التي أدلى بها نجم آرسنال بخصوص العنصرية في منتخب الماكينات، وهو الأمر الذي لم يعجب حينها نجم ريال مدريد وانتقد الأمر بشدة.