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الرجوب: تسجيل وفاة جديدة بكورونا في جنين

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: تسجيل وفاة جديدة بكورونا في جنين



رام الله / سما /

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، وفاة مواطن ستيني من بلدة الزبابدة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعاني من أمراض مزمنة ويخضع للعلاج في قسم العزل بمستشفى جنين الحكومي.

وأوضح الرجوب، أن حصيلة الوفيات في المحافظة، بلغت 30 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة، فقد سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات التعافي، 12 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 299 حالة موزعة على النحو التالي:

عزل منزلي: 279 حالة.

مستشفى جنين الحكومي: 12 حالة، بينها 5 حالات بالعناية المكثفة.

المستشفى العسكري: 7 حالات، بينها حالات بالعناية المكثفة.

مستشفى طوباس: حالة واحدة.

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