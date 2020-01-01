اشتية: الاحتلال يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترمب البيت الأبيض

رام الله / سما /

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التطورات الخطرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، "فيما يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في مسابقة مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة دونالد ترمب البيت الأبيض في 21/1.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء، الصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة، بالعمل على الإفراج عن جثمان الأسير الشهيد كمال أبو وعر وكل جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.

وبخصوص فيروس "كورونا"، أكد اشتية أن الحكومة تراقب التطورات الوبائية وانها مستعدة لإية إجراءات قد تضطر لاتخاذها نظرا لوتيرة الإصابات.

يتبع..