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الاعلام الحكومي بغزة : الإغلاق التام لا يقضي على الفيروس ونسعى لعدم الوصول إليه أو تأخيره

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي بغزة : الإغلاق التام لا يقضي على الفيروس ونسعى لعدم الوصول إليه أو تأخيره



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، إنهم يجتهدون في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاولة بقاء عجلة الحياة تدور في كافة قطاعات المجتمع حتى لا تشكل حالة ضغط مثلما حدث سابقا عند إغلاق القطاع بشكل تام وما نتج عنه من تبعات على كافة شرائح المجتمع.

وأوضح في تصريحات اذاعية صباح الاثنين، أن الإغلاق التام لا يقضي على الفيروس حتى لو استمر الإغلاق شهر أو ما يزيد وبالتالي نسعى لعدم الوصول للإغلاق التام أو تأخيره باتخاذ إجراءات قد تبدو للمواطنين محدودة.

وبين معروف أن القرارات التي تم اتخاذها قد تكون قاسية وتمس ببعض شرائح المجتمع ولكن تنفيذها يأتي في إطار تأخير أو منع الوصول للإغلاق التام الذي بالتأكيد يؤثر على كافة قطاعات المجتمع وليس قطاع بعينه.

وأضاف "تقليص الفترة الزمنية لإغلاق المحال التجارية والمؤسسات يهدف للحد من تنقل المواطنين والمخالطة بشكل كبير"، لافتًا إلى أن زيادة الإصابات عن الحد وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية تصبح عاملاً كبيراً في انتشار ونقل عدوى فيروس كورونا.

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