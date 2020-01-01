ضجة حول سبب وفاة وليد المعلم .. ما هي ديانته ؟

دمشق / سما

ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حول سبب وفاة وليد المعلم وزير خارجية سوريا، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري.

ولم تُعلن وزارة الخارجية في البيان الذي نقله التلفزيون السوري الرسمي عن سبب وفاة وليد المعلم، الأمر الذي فتح الباب واسعا للنشطاء والصفحات على وسائل التواصل لإطلاق التكهنات.

وتباينت الروايات في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية حول سبب موت وليد المعلم ما بين إصابته بمرض فيروس كورونا أو انتحاره أو اغتياله ومقتله داخل منزله في العاصمة دمشق.

صحيفة الدراوزة نيوز الكويتية، كتبت في تغريده على تويتر صباح اليوم : "أنباء عن انتحار وليد المعلم وزير خارجية سوريا، حيث اطلق على نفسه الرصاص طلقتين بالرأس وواحدة بصدر".

وانتقل وليد المعلم إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 79 عاما، حيث تولى منصب وزير الخارجية منذ 14 سنة (2006 - 2020)، وعمل في مناصب رفيعة بالعديد من السفارات السورية.





ديانة وليد المعلم:

والوزير الراحل وليد المعلم متزوج من السيدة سوسن خياط وله ثلاثة أبناء منها (خالد وطارق وشذى)، علما أن لديه العديد من المؤلفات (فلسطين والسلام المسلح، العالم والشرق الأوسط بالمنظور الأمريكي).

كما أن ديانة وليد المعلم هي الإسلام (مسلم سُني)، وهو من عائلة دمشقية معروفة تقطن في حين المزة وبقي فيها السنوات الماضية حتى أعلنت الوكالة السورية وفاته دون توضيح السبب والتفاصيل كاملة.