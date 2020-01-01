  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا في غزة

الإثنين 16 نوفمبر 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا في غزة



الوسطى / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير أن عبد الله الهندي لاعب نادي خدمات البريج, أصيب بـ"كورونا", ما استدعى تواجده في العزل الصحي هذه الفترة.

وأوضحت أن الهندي بصحة جيدة حاليا, وسيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء من أجل الشفاء قريبا.

يشار إلى أنه أصيب 15 رياضيا بـ"كوفيد 19" خلال وقت سابق, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق ومنتخب الناشئين, ومحمد أبو ريالة وشقيقه بلال لاعبي شباب جباليا والرضوان تواليا, وعبد الله نسمان لاعب الرضوان سابقا, ومحمد عاشور لاعب الهلال, وإسماعيل أبو جراد لاعب الأقصى, وحسن الجعبري رئيس نادي اتحاد الشجاعية, ومصعب مشتهى لاعب اتحاد الشجاعية, وحسين المزروع لاعب أهلي البريج, ومحمد النمروطي لاعب شباب المصدر.

#خدمات البريج #كورونا #عبد الله الهندي #غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

ملخص مباراة شباب وخدمات رفح في نهائي كأس السوبر 2020 .. ركلات الترجيح

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

وفد قيادي من حماس وفتح يغادر غزة للقاء المسؤولين المصريين تزامنا مع مغادرة الرجوب الى القاهرة

الأخبار الرئيسية

اشتية: أرقام الاصابات بكورونا في قطاع غزة مقلقة جدا ووفد المصالحة في القاهرة لهذا السبب ..

7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

"الأونروا" :طالبنا بقرض اممي لتفادي تأخير رواتب نوفمبر وسندفع ما يتبقى في ديسمبر

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

20201116075514

مسؤولون أمنيون : كشف اغتيال القيادي بالقاعدة رسالة إسرائيلية لبايدن