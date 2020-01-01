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ماسكيرانو يُعلن اعتزاله كرة القدم

الإثنين 16 نوفمبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماسكيرانو يُعلن اعتزاله كرة القدم



وكالات / سما /

أعلن خافيير ماسكيرانو، لاعب  برشلونة السابق ، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة في كافة الأندية التي لعب لها أو مع المُنتخب الأرجنتيني.

وبحسب  صحيفة ماركا الإسبانية فإن ماسكيرانو أعلن اعتزاله كرة القدم بعد هزيمه فريقه استوديانتس ضد أرجنتينوس جونيورز في الدوري الأرجنتيني بهدفٍ دون رد.

وقال ماسكيرانو في تصريحاته التي أعلن فيها قراره :”أريد أن أعلن اليوم اعتزالي كرة القدم الاحترافية، أريد أن أشكر النادي الذي أعطاني الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين”.

وتابع ماسكيرانو حديثه بالقول :”ذلك هو وقت إنهاء مسيرتي بسبب الأمور التي حدثت معي في خلال تلك الشهور، لذا على المستوى الشخصي وبعد التفكير في الأمر كل هذا الوقت الشيء الأكثر صواباً هو الاعتزال اليوم، لقد عشت حياتي الاحترافية بنسبة 100%، وأعطيت أفضل ما لدي”.

وسبق لماسكيرانو أن لعب لعدة أندية منها ريفر بليت وأستوديانتس في الأرجنتين، وليفربول ووست هام في إنجلترا، وكورنثيانز البرازيلي، وهيبي فورتشن الصيني، وبرشلونة الإسباني.

#ماسكيرانو #كرة القدم #اعتزال #برشلونة #الارجنتين

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