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الإمارات.. الاتحاد للطيران تبدأ رحلات مباشرة إلى إسرائيل مارس القادم

الإثنين 16 نوفمبر 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات.. الاتحاد للطيران تبدأ رحلات مباشرة إلى إسرائيل مارس القادم



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة طيران أبوظبي "الاتحاد للطيران" يوم الاثنين، أنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في مارس القادم، بعد أن أقامت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل علاقات رسمية هذا العام.

وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان، إن الرحلة ستبدأ في 28 مارس وسيتم تحديد توقيتها للتواصل مع خدمات "الاتحاد للطيران" من وإلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران أسوأ أزمة لها على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد خفضت "الاتحاد للطيران" الوظائف ومضت قدما في خططها للتقلص إلى شركة طيران متوسطة الحجم تركز على نقل الركاب من وإلى أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، ولا تسمح أبو ظبي لغير المقيمين بدخول الإمارة في مطارها، ولم تقل متى سيتم رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وتسمح دبي المجاورة للزوار الأجانب بالدخول.

وفي هذا السياق ستطلق "فلاي دبي" المملوكة للدولة رحلات مباشرة إلى تل أبيب هذا الشهر، في حين قالت شركة تشغيل مطار دبي إن شركات الطيران الإسرائيلية "إل عال" و"إسراير" و"أركيا" ستبدأ خدماتها تل أبيب - دبي في ديسمبر القادم.

وقامت "الاتحاد للطيران" و"فلاي دبي" وشركة "إل عال" الإسرائيلية بتشغيل خدمات تأجير بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة.

المصدر: رويترز

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