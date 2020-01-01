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ميلادينوف: البناء الاستيطاني الجديد سيضر بشكل كبير بآفاق إقامة دولة فلسطينية

الإثنين 16 نوفمبر 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف: البناء الاستيطاني الجديد سيضر بشكل كبير بآفاق إقامة دولة فلسطينية



رام الله / سما /

أعرب نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه الكبير من قرار السلطات الإسرائيلية أمس، بفتح باب تقديم العطاءات لبناء مستوطنة "جفعات همتوس".

وقال ميلادينوف في تصريح صحفي  اليوم الإثنين، "إنه إذا تم بناء تلك العطاءات، فإنها ستعزز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، ومن شأنها أن تضر بشكل كبير بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط 1967، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين".

وأعلنت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال، أنها طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"، ما يعني أنه يمكن للمقاولين من الآن البدء في تقديم عروضهم.

وأضاف ميلادينوف أن "بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي"، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطوة.

#ميلادينوف #فلسطين #الضفة الغربية #مستوطنات

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