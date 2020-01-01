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الاحتلال يهدم منزلا ويجرف أرضا في أرطاس جنوب بيت لحم

الإثنين 16 نوفمبر 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وجرفت أرضا في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن الاحتلال هدم منزلا مساحته (80) مترا مربعا، وجرف أرضا تعود للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية الأرض.

وأضاف أن الاحتلال أخطر المواطن رومي ثلاث مرات بهدم المنزل، مشيرا الى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها لتوسعة حدود مستوطنة "افرات" وربطها بمستوطنة "تكواع" المقامة شرق بيت لحم. 

#بيت لحم #الاحتلال

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