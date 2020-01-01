  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بسبب "ليلة الكريستال" وترامب.. إسرائيل تطالب "سي إن إن" بالاعتذار

الإثنين 16 نوفمبر 2020 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب "ليلة الكريستال" وترامب.. إسرائيل تطالب "سي إن إن" بالاعتذار



القدس المحتلة / سما /

طالبت إسرائيل شكبة "سي إن إن" بالاعتذار بعد تشبيهها فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "ليلة الكريستال".

وتشير "ليلة الكريستال" إلى ليلة 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1938، والتي كانت مقدمة للمذابح التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد اليهود (الهولوكوست).

وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الشبكة الأمريكية بالاعتذار بعد تشبيه الإعلامية كريستيان أمانبور لفترة ولاية ترامب بـ "ليلة الكريستال"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقالت الخارجية إن هذا التشبيه ليس في محله، كما طالب عدد من المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة "سي إن إن" بالاعتذار.

وفي بداية برنامجها يوم الجمعة الماضي، قالت أمانبور إن أحداث "ليلة الكريستال" قبل 82 عاما "مثلت نقطة انطلاق النازيين على حضارتنا، وأدت إلى إبادة جماعية والهجوم على الحقائق. الآن بعد أربع سنوات قاد فيها دونالد ترامب هجوما حديثا على نفس القيم، وعدت إدارة بايدن بالعودة إلى الحياة الطبيعية وكذلك الحقيقة".

كما طالبت القنصلية العامة لإسرائيل في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، الشبكة الأمريكية بالاعتذار على التشبيه، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وسميت "ليلة الكريستال" بهذا الاسم بسبب الزجاج الناجم عن تكسير نوافذ متاجر اليهود والذي تبعثر في الشوارع.

وخلال يومين من تلك الأحداث تم حرق أكثر من 250 معبدا يهوديا، واقتحام ما يزيد على 7000 من المتاجر اليهودية والاستيلاء عليها وقتل العشرات من اليهود.

#اسرائيل #شبكة سي ان ان #اعتذار #ليلة الكريستال #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

شاهد: تغيّر لون شعر ترامب يثير ضجة على الانترنت ..ماذا فعلت به الهزيمة ؟

ملخص مباراة شباب وخدمات رفح في نهائي كأس السوبر 2020 .. ركلات الترجيح

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

الصحة بغزة : تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا و310 حالات تعافٍ

20201116075514

مسؤولون أمنيون : كشف اغتيال القيادي بالقاعدة رسالة إسرائيلية لبايدن

شيكل

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

الرئيس واشتيه

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..